01-01-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Enkeling waagt zich toch aan nieuwjaarsduik in Paterswoldsemeer

Haren - Verschillende mensen gingen vrijdagmiddag, individueel en in duo’s, toch even het Paterswoldsemeer in voor een nieuwjaarsduik. Dat schrijft oogtv.nl