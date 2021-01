Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds afgelopen donderdag met 69 toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekendmaakte.





Een dag eerder was in de gemeente Groningen een toename van 37 besmettingen. In de gemeente was er één nieuwe ziekenhuisopname. Er was ook sprake van één sterfgeval als gevolg van COVID-19. In de provincie als geheel registreerde de GGD 225 nieuwe besmettingen.