02-01-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Lichaam aangetroffen van een vrouw: Onderzoek gaat door(video)

Appingedam - De politie heeft vrijdag aan de begin van de middag een onbekend lichaam aangetroffen in een vijver bij de stationsweg in Appingedam.

Verschillende teams van de politie zijn ter plaatse en doen onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit en de toedracht. Het gebied rondom de vijver is afgezet. Meer informatie is op dit moment niet bekend.











Update: In een eerdere tweet meldden we dat het onderzoek is afgerond, dit blijkt niet volledig correct. Er zijn geen sporen aangetroffen van een misdrijf. Maar omdat we wel graag de toedracht willen weten van hoe de vrouw te water is geraakt, gaat het onderzoek door.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.