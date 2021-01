01-01-2021, Brandweer Groningen, Persbericht

Een nacht met veel buitenbranden, zonder grote brandincidenten

Groningen - Ondanks het vuurwerkverbod was het een drukke jaarwisseling voor Brandweer Groningen. Hierbij zijn wij in de oudjaarsnacht gealarmeerd voor incidenten, zoals container- en afvalbrandjes.

Grote brandweerincidenten hebben zich deze jaarwisseling niet voorgedaan. In sommige gevallen moest de politie, en zelfs de ME, voor ons een veilige werkomgeving creëren.

In de nieuwjaarsnacht 113 keer gealarmeerd.

Door heel de provincie Groningen ging het in de meeste gevallen om branden buiten. In een enkel geval ging het om een woning. Door een snelle inzet van de ploegen bleef daar de schade beperkt.

Geweld tegen hulpverleners

Wij hebben in de oudjaarsnacht ons werk goed kunnen doen omdat de politie zorgde voor de veiligheid van onze medewerkers. Hierdoor konden wij onze taken en verantwoordelijkheden uitvoeren en overal de brandweerzorg verlenen. In Groningen, aan de Jadestraat/Barnsteenstraat, woedde een brand. De brandweer werd geblokkeerd door een groep personen. De ME heeft ervoor gezorgd dat wij ons werk konden doen door de orde te herstellen. Onze mensen hebben zich door politie-inzet in de provincie in de meeste gevallen niet bedreigd gevoeld. In de vroege ochtend koos iemand ervoor om een bierflesje naar een brandweervoertuig te gooien.

M ulti-surveillance team ook dit jaar weer ingezet

Ook dit jaar hebben wij een multi-surveillance team (MST) ingezet in de Stad Groningen. MST zorgt voor goede en snelle afhandeling van buitenbranden. In het MST zitten een brandweer- en politieman; zij rijden als eerste langs de buitenbranden en bepalen samen de ernst van de brand en de behoefte aan de eventuele komst van extra brandweer. Het MST heeft 30 keer vastgesteld dat de buitenbrand een gevaar voor de omgeving vormde.