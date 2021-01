01-01-2021, Robin Feunekes, Ruben Huisman, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Brandje in boom geblust door brandweer in Zuidlaren

Zuidlaren - De brandweer van Zuidlaren werd omstreeks één uur vannacht met spoed opgeroepen voor een bermbrand aan de Zuiderlaan in Zuidlaren. Al snel werd de melding afgeschaald en zou het gaan om een om een brandje in een boom.

Met één straal hogedruk had de brandweer het brandje snel onder controle. Na wat afblussen konden ze na ongeveer 20 minuten weer retour naar de kazerne. Het is niet bekend hoe het brandje is ontstaan.