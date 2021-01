01-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Brandwondencentrum Martini: veel minder drukke jaarwisseling

Groningen - Het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis heeft afgelopen nacht twintig mensen behandeld. Een jaar geleden waren het er nog 37. Dat schrijft oogtv.nl

Van de twintig slachtoffers waren er drie dusdanig gewond dat ze opgenomen moesten worden. Twee van de drie waren kinderen die vuurwerk in hun kleren hadden gekregen. De derde was een volwassene bij wie vuurwerk in de hand was ontploft.



Vier van de twintig slachtoffers met brandwonden liepen hun verwondingen op door vuurwerk, en eveneens vier bij het afschieten van carbid. De overige twaalf mensen raakten gewond door ongevallen in huis, onder meer als gevolg van geknoei met frituurvet, een vuurkorf of benzine.



Het Brandwondencentrum in Groningen is één van de drie in ons land. De cijfers geven dan ook een goed beeld van de landelijke situatie: er vielen minder slachtoffers dan vorig jaar.



De Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis behandelde vijf mensen met klachten die gerelateerd waren aan de jaarwisseling. Twee mensen hadden vuurwerkletsel. Bij drie andere gevallen speelde alcohol een hoofdrol.