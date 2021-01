01-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooter grotendeels uitgebrand in Groningen

Groningen - Aan de L.M. van Noppenstraat in de Groninger wijk Hoornsemeer is vannacht rond half vijf een scooter grotendeels uitgebrand.

De gealarmeerde brandweer kon forse schade niet voorkomen. Ze hebben de scooter geblust en konden daarna retour naar de kazerne. Door de brand raakte de scooter zwaar beschadigd.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De politie sprak met enkele omstanders.