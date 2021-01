01-01-2021, 112Groningen.nl & Instagram

Onrustig in Barnsteenstraat: Mobiele Eenheid ingezet (Video)

Groningen - De mobiele eenheid van de politie heeft eerder vannacht rond 02:15 uur een inzet gehad aan de Barnsteenstraat in Vinkhuizen. Er was een groot vuur gemaakt op straat. Agenten werden bekogeld.