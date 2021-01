01-01-2021, 112Groningen.nl

Onrust in Vinkhuizen: Mobiele Eenheid ingezet (Video)

Groningen - De mobiele eenheid van de politie heeft eerder vannacht rond 02:15 uur een inzet gehad aan de Barnsteenstraat in Vinkhuizen.

In de Barnsteenstraat werd een melding gemaakt van een buitenbrand die door de brandweer geblust moesten worden. Omdat er zeer veel jeugd op straat was en de sfeer grimmig was, werd de mobiele eenheid ingezet.



Ongeveer zes bussen met ME'ers kwamen ter plaatse en stonden met de lange wapenstok gereed om de straat eventueel 'schoon te vegen'. Daarbij bleven zij op linie staan om zo omstanders en jeugd op afstand te houden. Als er iemand is aangehouden is niet bekend.

De brandweer heeft de buitenbrand afgeblust waarna de Gemeente reiniging de rommel heeft afgevoerd. In de wijk Vinkhuizen is het al een aantal dagen onrustig. De politie brengt de overlast plekken in kaart en zal hier ook op inzetten.

Dvhn