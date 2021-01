01-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Auto uitgebrand aan de Grietenij in Leek

Leek - Tijdens de jaarwisseling is brandweer Leek om even na half 1 opgepiept voor een autobrand aan de Grietenij in Leek. De toedracht is niet bekend.