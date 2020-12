31-12-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Waarschuwing voor mist en gladheid in Groningen

Groningen - De gemeente Groningen en de Meldkamer Noord-Nederland waarschuwen mensen die tijdens de jaarwisseling de weg op willen voor (dichte) mist en gladheid. Dat schrijft oogtv.nl

Ook de Meldkamer Noord-Nederland vraagt weggebruikers om hun rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden. Ook extra aandacht voor het gebruik van de juiste verlichting is vanavond waarschijnlijk nodig.





Stadsbeheer is volgende gemeente vanmiddag begonnen met een grote, preventieve strooironde in de Stad.





