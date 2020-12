31-12-2020, Henk Frans - 112Groningen.nl

Carbidteam uit Scheemda knalt het nieuwe jaar in

Scheemda - Het Carbid team 'De Knalpiepkes' uit Scheemda is sinds vanmorgen al druk aan het knallen op een veld aan de Buiteneexterweg in Scheemda.

Dit jaar kunnen zij in verband met de getroffen coronamaatregelen niet knallen zoals zij gewild hadden. Toch mag dat de pret niet bederven. Met een klein groepje, veilig op anderhalve afstand, gaan zij knallend het nieuwe jaar in.