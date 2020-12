31-12-2020, 112Groningen.nl

Oudere man gewond na verkeersongeval in Helpman

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Verlengde Hereweg nabij het winkelcentrum Helpman is donderdagmiddag een oudere man gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks twintig voor twee op de Verlengde Hereweg ter hoogte van de Helper Kerkstraat. De fietser werd geschept door een automobilist.





Een getuige meldt aan 112Groningen dat de man over de voetgangsoversteekplaats liep met zijn fiets aan de hand. Vervolgens werd de man geschept door de automobilist en kwam enkele meters verderop hard op het wegdek terecht.





De gewonde man werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later werd de man met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen.





Een aanrijdingselecteur van de afdeling Team Verkeer kwam ter plaatse en deed kort onderzoek naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. De personenauto moest door de schade worden afgesleept door een bergingsbedrijf.