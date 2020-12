31-12-2020, Marc Dol - 112Groningen.nl

Brandweervoertuigen Stadskanaal traditiegetrouw gewassen

Stadskanaal - Vanochtend zijn traditiegetrouw de uitrukvoertuigen van de post Stadskanaal gewassen.

“We zijn klaar voor de jaarwisseling, normaal gesproken de drukste dag van het jaar. Onze beide tankautospuiten en ook de hoogwerker, weer spik en span, staan stand-by en kunnen daar waar nodig ingezet worden. Onze halve ploeg (15 brandweerlieden) is geconsigneerd en kunnen ingeval van incidenten worden gealarmeerd”.





“We weten niet wat we deze bijzondere jaarwisseling, ondanks een vuurwerkverbod en de COVID-maatregelen kunnen verwachten”. Vanuit de Veiligheidsregio, Politie en gemeente zijn al tijdig voorbereidingen getroffen en diverse scenario’s uitgewerkt.





“Tijdens de jaarwisseling zijn er korte lijntjes met de Politie, gemeente en de afvaldienst. Ook dragen we bodycams, dit jaar voor het eerst. Mochten er ongewenste onveilige situatie ontstaan kunnen we die beelden eventueel gebruiken bij een aangifte. Hopelijk is dat niet nodig en maken we er met ons alleen een rustige en gezellige jaarwisseling van”.