31-12-2020, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Melding woningbrand bij ' De Kring'

Groningen - Net na middernacht werd er een woningbrand gemeld bij De Kring vlakbij Hoogkerk. Wat er exact aan de hand was is niet duidelijk.

De brandweer deed een nacontrole in het pand en bij de gevel. Ze deden een controle op het dak en daarna keerden ze vrij snel terug naar de kazerne. Mogelijk was het iets met de CV ketel, dit is nog niet bevestigd.