30-12-2020, 112Groningen.nl

Militairen ook voor ondersteuning naar Zorggroep Meander in Veendam

Veendam - Het ministerie van Defensie laat weten dat het leger ook ondersteuning gaat geven aan Zorggroep Meander in Veendam.

De eerste militairen zijn vandaag ook al begonnen in zorgcentrum de Veldspaat in Groningen.





In Veendam gaan de militairen bijstand verlenen in de vorm van planningscapaciteit en hygiëne- en preventieve gezondheidszorg. Dit gebeurt op het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Tot wanneer de militairen blijven is onbekend.