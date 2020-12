30-12-2020, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Brandlucht bij woning laat brandweer uitrukken

Haren - Een melding van een nacontrole heeft de Harener brandweer woensdagavond laten uitrukken naar een woning aan de Nieuwlandsweg in Haren.

Buurtbewoners hadden het vermoeden dat er brand was in of nabij een woning. Hierop werd de brandweer gealarmeerd die met spoed met een tankautospuit ter plaatse kwamen.





Brandweerlieden hebben bij meerdere woningen in de desbetreffende straat gekeken of er mogelijk sprake zou zijn van een brand. Dit bleek echter bij geen enkele woning het geval te zijn. Na ruim een half uur pakte de brandweer weer in en konden zij terug naar de kazerne. Wat uiteindelijk de brandlucht heeft veroorzaakt is niet bekend.