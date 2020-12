30-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Inbrekers grijpen hun kans vaker digitaal dan fysiek in Groningen

Groningen - Criminelen verschuiven hun werk van fysieke naar digitale criminaliteit. Door de tweede golf van de coronapandemie (en bijbehorende maatregelen) is het aantal misdrijven via het internet verdubbeld ten opzichte van 2019.