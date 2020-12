30-12-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Motorrijder gewond bij aanrijding met automobilist in Blijham

Blijham - Op de Provincialeweg - N368 nabij Blijham zijn woensdagmiddag een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

Door nog onbekende oorzaak botste de motorrijder tegen de zijkant van de personenauto. Bij het verkeersongeval raakte de motorrijder gewond en werd, in een ter plaatse gekomen ambulance, onderzocht op zijn verwondingen.





In verband met het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten door de politie. De schade aan de betrokken voertuigen is fors. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De motorrijder is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.