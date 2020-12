31-12-2020, 112Groningen.nl

Liveblog: Jaarwisseling 2020 - 2021 in beeld

Groningen - Het jaar 2020 zit er bijna weer op. Het was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd. Vannacht om twaalf uur luidden we het nieuwe jaar in. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van wat er in de provincie en in de stad gebeurt rondom oud & nieuw

• Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of andere noodgevallen.

• Ervaart u vuurwerkoverlast, dan kunt u dit altijd doorgeven aan de politie in uw woonplaats via het telefoonnummer 0900-8844.

• Heeft u de brandweer nodig, maar is er geen sprake van een spoedsituatie? Bel dan met de brandweer via het telefoonnummer 0900-0904.









De nieuwste updates staan bovenaan in de liveblog:





16:12 uur - Nog relatief rustig in provincie

Momenteel is het nog aardig rustig in de provincie met meldingen van branden. De brandweerkorpsen verwachten in de loop van de avond en rond middernacht veel drukte en maakt zich op voor een drukke nacht.

15:17 uur - Gemeente haalt preventief afval-stapels weg

De Gemeente Westerkwartier haalt oudejaarsdag preventief brandstapels weg. In samenwerking met de politie zijn ze al de gehele dag op pad. Het ophalen van brandstapels is preventief en zorgt voor minder afval-branden tijdens de jaarwisseling.

14:23 uur - Carbidteam Scheemda knallend nieuwe jaar in

Het Carbid team 'De Knalpiepkes' uit Scheemda is sinds vanmorgen al druk aan het knallen op een veld aan de Buiteneexterweg in Scheemda. Met een klein groepje, veilig op anderhalve afstand, gaan zij knallend het nieuwe jaar in.

13:11 uur - Autobanden en afval in brand gestoken

Op de Scheepshellingstraat en op de Veerstraat in Oude Pekela stonden diverse autobanden en afval in de brand. De brandweer heeft beide branden geblust. Ondanks dat vreugdevuren niet toegestaan zijn worden er op veel plekken kleine brandjes gesticht.

12:56 uur - Vreugdevuur op speelveld geblust

De brandweer van Veendam heeft vanmiddag een vreugdevuur geblust aan de Frans Spiekmanstraat. Hier stond een bult met afvalhout in de brand op een speelveldje voor kinderen. Het brandje was snel geblust en werd uit elkaar getrokken door de brandweer. De politie hield omstanders op afstand voor een veilige werkplek voor de brandweer.

12:42 uur - Topdrukte bij oliebollenkramen

Bij oliebollenkramen in de provincie is het een komen en gaan van mensen die trek hebben in een oliebol of andere lekkernij.





Onder andere in Winschoten, Scheemda, Hoogkerk, Sappemeer, Veendam en in de stad staan tientallen mensen in de rij voor de diverse oliebollenkramen.

12:27 uur - Straatmeubilair in brand gestoken

Een brandend bankje aan De Wilgen in Stadskanaal heeft op oudjaarsdag voor veel rookontwikkeling gezorgd. Bij aankomst van de brandweer stond het bankje in lichterlaaie. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Lees het volledige artikel HIER

12:03 uur - Brand in vakantiehuisje

In een vakantiehuisje in Termunterzijl is vanmiddag brand uitgebroken. Brandweerlieden van de posten Woldendorp, Wagenborgen en Delfzijl hadden de brand snel onder controle. Klik HIER voor het volledige artikel.

11:33 uur - Brandweerauto's traditiegetrouw gewassen Vanmorgen zijn traditiegetrouw de uitrukvoertuigen van de post Stadskanaal gewassen. De twee tankautospuiten en de hoogwerker van binnen en buiten 'opgepoetst' en volledig gereed gemaakt voor de jaarwisseling. "We zijn klaar voor de jaarwisseling, normaal gesproken de drukste dag van het jaar", zegt één van de brandweerlieden. Het hele artikel vindt je HIER

11:08 uur - Onrustige nacht op sommige plekken in pronvincie

Afgelopen nacht was het al onrustig op verschillende plekken in de provincie. Zo werden er aan de Ommelanderweg in Nieuwe Pekela autobanden in brand gestoken. Op de Postdijk in Opende stond een grote bult met rommel in de brand. Ook in Appingedam, Delfzijl en in de stad Groningen waren er diverse buitenbrandjes die door de brandweer geblust moesten worden.

10:30 uur - Zevenhuizen wakker geknald

Vanmorgen werden inwoners van Zevenhuizen wakker geknald door de Carbid boys. Elk jaar knallen de Carbid boys in Zevenhuizen de hele dag door. Helaas kon dat dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan. Vanmorgen klonken er tien knallen door het dorp. 'Deze tien knallen zijn de traditionele 'tien piep'n', zoals we ze ook wel noemen', zegt de organisatie.





10:00 uur - Liveblog geopend

Bij deze is de jaarwisseling liveblog geopend. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van wat er in de provincie en in de stad gebeurt rondom oud & nieuw. Heeft u tips, bel dan met onze tiplijn via het telefoonnummer 06-53701808.