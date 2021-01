01-01-2021, 112Groningen.nl

Liveblog gesloten: Jaarwisseling 2020 - 2021 in beeld (Video)

Groningen - Het jaar 2020 zit er bijna weer op. Het was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd. Vannacht om twaalf uur luidden we het nieuwe jaar in. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van wat er in de provincie en in de stad gebeurt rondom oud & nieuw

• Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of andere noodgevallen.

• Ervaart u vuurwerkoverlast, dan kunt u dit altijd doorgeven aan de politie in uw woonplaats via het telefoonnummer 0900-8844.

• Heeft u de brandweer nodig, maar is er geen sprake van een spoedsituatie? Bel dan met de brandweer via het telefoonnummer 0900-0904.









De nieuwste updates staan bovenaan in de liveblog:

01:00 uur - Bij deze sluiten wij de liveblog. Wij wensen u een prettige nacht.

00:59 uur - Bedrijfsbus in brand in stad Groningen

Omstreeks tien voor één is er brand uitgebroken in een bedrijfsbus aan de Soendastraat in de stad Groningen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de bus volledig in vlammen opging. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar.

00:48 uur - Autobanden in brand stoken in Marum

Op de Marktstraat in Marum hebben jongeren autobanden in de brand gestoken. Bij de brand komt veel rookontwikkeling vrij. Brandweerlieden hebben het brandje snel onder controle gebracht, waarna de bult met autobanden door de gemeente werd opgeruimd.

00:42 uur - Drukte brandweer-meldingen neemt af

Het valt in de provincie nog aardig mee met de drukte voor de brandweer. De brandweer meldingen zijn minder geworden en het lijkt zelfs 'rustig' te gaan worden.

00:23 uur - Eerste brandweer melding in 2021 in provincie Groningen

De eerste officiële brandweer melding voor 2021 in de provincie Groningen is een feit. Het betreft een melding van een afval brand aan de Engelstilstraat in Winschoten. Oudjaarsdag was het ook al raak in deze straat.

00:00 uur - 3...2...1... Gelukkig nieuwjaar!

Namens het team van 112Groningen.nl wensen wij u een gelukkig nieuwjaar en een beter en gezond 2021! Ook in 2021 zullen wij u van het laatste nieuws uit de provincie Groningen voorzien.

23:55 uur - Het aftellen naar het nieuwe jaar kan beginnen. Over enkele minuten is het zover.

23:30 uur - Vreugdevuren brandden volop door

In de aanloop naar het nieuwe jaar stromen de meldingen nogsteeds volop binnen bij de meldkamer. Op dit moment zijn er verschillende brandjes in onder andere Hoogezand, Stadskanaal, Winschoten, Noordhorn, Bad Nieuweschans, Termunterzijl, Veendam, Middelstum, Harkstede en in de stad Groningen.

22:20 uur - Kast opgeblazen in Westerlee

Aan de Hoofdweg in Westerlee is omstreeks 22:00 uur vanavond een kast van netbeheerder Enexis opgeblazen door vermoedelijk zwaar vuurwerk. De brandweer heeft de kast, voor zover dat nog mogelijk was, weer rond het verdeelstation geplaatst. De situatie wordt verder overgedragen aan Enexis die de schade zal gaan herstellen.









22:07 uur - Aanhanger met rommel in brand gestoken

Aan de Munnekedijk in Ter Apel heeft vanavond een aanhanger met rommel en afval in de brand gestaan. De blusploeg van Ter Apel had het oudejaarsbrandje snel onder controle. De politie kwam ter beveiliging van de situatie ter plaatse om te zorgen voor een veilige werkplek.









21:47 uur - Caravan in de as gelegd, auto zwaar beschadigd

Aan de Hoofdweg in Blijham is een caravan uitgebrand en een auto zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brandweer heeft de brand geblust maar kon niet voorkomen dat er veel schade is ontstaan aan de voertuigen.









21:30 uur - Brandweer Sontweg staat paraat

De brandweerlieden van de post Sontweg in de stad Groningen staan volledig paraat. Momenteel is het nog rustig voor de spuitgasten van de Sontweg maar daar zal in de loop van vannacht verandering in komen. Vooralsnog staan alle voertuigen binnen te wachten op een uitruk.

21:21 uur - Jongeren proberen kerstboom in brand te steken

In Appingedam hebben jongeren geprobeerd om de grote kerstboom op het Kerkplein aan de Wijkstraat in brand te steken. Hiervoor maakten ze gebruik van een brandbare vloeistof en de boom vloog deels in brand. De politie heeft ingegrepen en de gemeente gaat de boom weghalen.

21:13 uur - Veel branden in Hoogezand

De spuitgasten van de post in Hoogezand hebben vanavond hun handen vol aan verschillende branden. Op meerdere plekken gingen complete bulten met rommel in vlammen op. In de Schaepmanstraat had een aanhanger enige tijd in brand gestaan.









20:55 uur - Meldingen stromen binnen

De brandweer-meldingen stromen inmiddels bij de meldkamer binnen. De meeste meldingen zijn van afval- en buitenbranden. Vooral in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl, Veendam, Winschoten en in de stad is hebben de brandweerkorpsen het drukt met brandjes.







20:18 uur – Afval in de brand bij Leek De brandweer van Leek werd vanavond opgeroepen voor een afvalbrand aan de Jonkerslaan. Buurtbewoners hadden een hoop afval in de brand gestoken. De brandweer wist bij aankomst het vuur snel te blussen. De politie sprak met de buurtbewoners.

19:33 uur – Fiets en afval in de brand in Groningen

De brandweer van Groningen werd vanavond opgeroepen voor een buitenbrand op de kruising Meindert Hobbemastraat / Gerard Doustraat in Groningen. Omstanders hadden van afval een vuur gemaakt. Ook gooide een omstander een geparkeerde fiets op het vuur. Eén omstander werd door de politie bekeurd. De brandweer heeft het vuur geblust.



17:35 uur - Waarschuwing voor mist en gladheid

Er is vanavond en vannacht kans op dichte mist en gladheid. Daar waarschuwt de Meldkamer Noord-Nederland voor via Twitter. Er wordt inmiddels op grote schaal gestrooid. Moet u ondanks alles vanavond of vannacht de weg op: wees voorzichtig, pas rijstijl aan en voer de juiste verlichting. Voor het volledige artikel klik HIER.

17:24 uur – Afvalbrand in Ter Apel geblust door brandweer

Ook de brandweer van Ter Apel kreeg een melding van een afvalbrand. De brand woedde op een veldje nabij de Vogelhof in Ter Apel. Buurtbewoners hadden een stapel planken in de brand gezet. De brandweer heeft de brand geblust en de politie sprak met de buurtbewoners. Ook de brandweer van Ter Apel kreeg een melding van een afvalbrand. De brand woedde op een veldje nabij de Vogelhof in Ter Apel. Buurtbewoners hadden een stapel planken in de brand gezet. De brandweer heeft de brand geblust en de politie sprak met de buurtbewoners.







17:03 uur – Brandweer blust vreugdevuur in Sappemeer

De brandweer van Hoogezand heeft een vreugdevuur geblust aan de Popko Bielstraat in Sappemeer. Buurtbewoners hadden daar een stapel afval in de brand gestoken. De vreugdevuur werd snel geblust waarna de brandweer weer retour kon naar de kazerne. Medewerkers van de gemeente hebben het afval opgeruimd.







16:48 uur - Onrustig in Paddepoel- Zuid

De hele dag is het al onrustig in Paddepoel-Zuid. In de Ossenhoederstraat, Eenhoornstraat en in de Voermanstraat werden vandaag al diverse meldingen gemaakt van branden op straat. De brandweer heeft bij meerdere branden al ingegrepen en verwacht vanavond nog vaker gealarmeerd te worden voor branden in Paddepoel.

16:12 uur - Nog relatief rustig in provincie

Momenteel is het nog aardig rustig in de provincie met meldingen van branden. De brandweerkorpsen verwachten in de loop van de avond en rond middernacht veel drukte en maakt zich op voor een drukke nacht.

15:41 uur - Opnieuw afval in brand op speelveld in Veendam

Op het speelveldje aan de Frans Spiekmanstraat in Veendam was het vanmiddag opnieuw raak. Buurtbewoners hadden opnieuw een stapel afval in de brand gestoken. De brandweer heeft de brand geblust, terwijl de politie in gesprek was met buurtbewoners.

15:17 uur - Gemeente haalt preventief afval-stapels weg

De Gemeente Westerkwartier haalt oudejaarsdag preventief brandstapels weg. In samenwerking met de politie zijn ze al de gehele dag op pad. Het ophalen van brandstapels is preventief en zorgt voor minder afval-branden tijdens de jaarwisseling.

14:23 uur - Carbidteam Scheemda knallend nieuwe jaar in

Het Carbid team 'De Knalpiepkes' uit Scheemda is sinds vanmorgen al druk aan het knallen op een veld aan de Buiteneexterweg in Scheemda. Met een klein groepje, veilig op anderhalve afstand, gaan zij knallend het nieuwe jaar in.

13:11 uur - Autobanden en afval in brand gestoken

Op de Scheepshellingstraat en op de Veerstraat in Oude Pekela stonden diverse autobanden en afval in de brand. De brandweer heeft beide branden geblust. Ondanks dat vreugdevuren niet toegestaan zijn worden er op veel plekken kleine brandjes gesticht.

12:56 uur - Vreugdevuur op speelveld geblust

De brandweer van Veendam heeft vanmiddag een vreugdevuur geblust aan de Frans Spiekmanstraat. Hier stond een bult met afvalhout in de brand op een speelveldje voor kinderen. Het brandje was snel geblust en werd uit elkaar getrokken door de brandweer. De politie hield omstanders op afstand voor een veilige werkplek voor de brandweer.

12:42 uur - Topdrukte bij oliebollenkramen

Bij oliebollenkramen in de provincie is het een komen en gaan van mensen die trek hebben in een oliebol of andere lekkernij.





Onder andere in Winschoten, Scheemda, Hoogkerk, Sappemeer, Veendam en in de stad staan tientallen mensen in de rij voor de diverse oliebollenkramen.

12:27 uur - Straatmeubilair in brand gestoken

Een brandend bankje aan De Wilgen in Stadskanaal heeft op oudjaarsdag voor veel rookontwikkeling gezorgd. Bij aankomst van de brandweer stond het bankje in lichterlaaie. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Lees het volledige artikel HIER

12:03 uur - Brand in vakantiehuisje

In een vakantiehuisje in Termunterzijl is vanmiddag brand uitgebroken. Brandweerlieden van de posten Woldendorp, Wagenborgen en Delfzijl hadden de brand snel onder controle. Klik HIER voor het volledige artikel.

11:33 uur - Brandweerauto's traditiegetrouw gewassen Vanmorgen zijn traditiegetrouw de uitrukvoertuigen van de post Stadskanaal gewassen. De twee tankautospuiten en de hoogwerker van binnen en buiten 'opgepoetst' en volledig gereed gemaakt voor de jaarwisseling. “We zijn klaar voor de jaarwisseling, normaal gesproken de drukste dag van het jaar", zegt één van de brandweerlieden. Het hele artikel vindt je HIER

11:08 uur - Onrustige nacht op sommige plekken in pronvincie

Afgelopen nacht was het al onrustig op verschillende plekken in de provincie. Zo werden er aan de Ommelanderweg in Nieuwe Pekela autobanden in brand gestoken. Op de Postdijk in Opende stond een grote bult met rommel in de brand. Ook in Appingedam, Delfzijl en in de stad Groningen waren er diverse buitenbrandjes die door de brandweer geblust moesten worden.

10:30 uur - Zevenhuizen wakker geknald

Vanmorgen werden inwoners van Zevenhuizen wakker geknald door de Carbid boys. Elk jaar knallen de Carbid boys in Zevenhuizen de hele dag door. Helaas kon dat dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan. Vanmorgen klonken er tien knallen door het dorp. 'Deze tien knallen zijn de traditionele 'tien piep'n', zoals we ze ook wel noemen', zegt de organisatie.





10:00 uur - Liveblog geopend

Bij deze is de jaarwisseling liveblog geopend. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van wat er in de provincie en in de stad gebeurt rondom oud & nieuw. Heeft u tips, bel dan met onze tiplijn via het telefoonnummer 06-53701808.