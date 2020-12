30-12-2020, 112Groningen.nl

69 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 202 in provincie

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen is sinds afgelopen dinsdag met 69 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die woensdagmiddag werden gepubliceerd.

In de provincie als geheel registreerde de GGD 202 nieuwe besmettingen. In de gemeente Groningen steeg het aantal nieuwe besmettingen met 30 ten opzichte van de voorgaande vierentwintig uur. In de gemeente werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens gemeld.





In de provincie vond de GGD 71 besmettingen minder dan tussen maandag- en dinsdagochtend. De meeste nieuwe besmettingen in de Ommelanden werden gevonden in de gemeente Het Hogeland (31). In de provincie werd één nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Deze persoon is afkomstig uit de gemeente Westerkwartier. Ook werd één persooon uit de provincie gemeld als overleden aan COVID-19. Deze is afkomstig uit Veendam.





Landelijk werden bij het RIVM 9504 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1956 meer dan gisteren. 353 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis. Dinsdag waren dat er 353. Er werden landelijk 112 overlijdens door corona gemeld, 59 minder dan gisteren.