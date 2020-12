30-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Leger stuurt zeventien militairen naar Veldspaatflat (Video)

Groningen - Defensie zet in verpleeghuis Veldspaat zeventien militairen in, om het personeel daar te ontlasten. Het gaat om een verpleeghuis van zorginstelling Dignis in de Veldspaatstraat.

Volgens Defensie gaan de militairen nog deze week aan de slag. Ze blijven in principe tot 19 januari. Defensie heeft in totaal honderd medisch geschoolde mensen beschikbaar die kunnen bijspringen in zorginstellingen. De militairen zijn nodig omdat veel zorginstellingen kampen met personeelsproblemen, onder meer omdat ze zelf besmet zijn geraakt met corona.

Burgemeester Koen Schuiling had eerder al om dertig militairen gevraagd voor de ouderenzorg in de stad. Verwacht wordt dat in Groningen binnenkort meer verpleegkundige militairen worden ingezet.