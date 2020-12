30-12-2020, Gemeente Groningen & Twitter

Coronavirus en de feestdagen (Video Burgemeester)

Groningen - Helaas kunnen we oud en nieuw dit jaar niet vieren zoals we dat altijd graag doen. De meeste evenementen, feesten en activiteiten zijn dit jaar niet toegestaan.

Vier oud en nieuw zoveel mogelijk thuis, met uw eigen gezin of huisgenoten.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees ook de basisregels.

Vuurwerkverbod

In het hele land is vuurwerk verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen, vervoeren, bezitten en afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door het coronavirus heel hoog is. Sterretjes, knalerwten en trektouwtjes zijn wel toegestaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Carbidschieten

De burgemeesters van de Groninger gemeenten hebben afgesproken dat zij tijdens de komende jaarwisseling carbidschieten alleen onder strenge voorwaarden toestaan. Belangrijkste daarvan is dat de groep aanwezigen buiten niet groter mag zijn dan 2 personen. Georganiseerde carbidevenementen zijn daarom niet toegestaan. Verder is carbidschieten binnen de bebouwde kom verboden. Het enige wat bijvoorbeeld dus mag is het schieten van carbid met 2 personen op het eigen weiland van een boerderij die buiten de bebouwde kom ligt.

De burgemeester van Groningen doet een dringend beroep op mensen die geen ervaring hebben met het schieten van carbid. Namelijk: doe het niet! Net als bij het verbod op het afsteken van vuurwerk geldt dat extra druk op de zorg zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Mensen die niet weten hoe ze carbid moeten schieten, lopen het risico om gewond te raken.

Lees de voorwaarden die gelden voor het afschieten van carbid.

Kijk voor meer informatie over veilig carbidschieten op de website Wie is de Bock.

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900-8844. Bij acuut gevaar belt u 112.

Ondersteuning in de wijken

In aanloop naar oud en nieuw en tijdens de jaarwisseling zijn de medewerkers van WIJ Groningen veel aanwezig in de buurten. Inwoners en bewonersverenigingen kunnen bij hen terecht als ze vragen hebben of zich zorgen maken. De WIJ-medewerkers maken dagelijks rondes door de wijk. Ook hebben zij overleg met o.a. verenigingen, speeltuinen, buurthuizen en organisaties. Hebt u vragen, ideeën of zorgen? U kunt contact opnemen met het WIJ-team in de buurt.

Supermarkten

Wilt u inkopen doen voor oud en nieuw? Wacht niet tot het laatste moment, ga alleen naar de supermarkt en niet op drukke momenten. Haal uw boodschappen zo veel mogelijk in de buurt. Meer informatie over boodschappen doen voor de feestdagen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Houd er rekening mee dat het dragen van een mondkapje vanaf 1 december 2020 verplicht is in de supermarkt.

Activiteiten voor jongeren

Grong.nl

Wil je kennis maken met een nieuwe sport? Deelnemen aan een QR-speurtocht, een digitale escaperoom of een digitale pubquiz? Of wat dacht je van een kookworkshop of fitnesscursus vanuit onze digitale studio?

Voor iedereen die tijdens de lockdown niet stil wil zitten is er dus grong.nl!