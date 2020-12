30-12-2020, Melarno Kraan 112Groningen & Marije Timmer 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto ramt lantarenpaal in Winschoten

Winschoten - Een fors eenzijdig ongeluk dinsdag net voor middernacht, dit op op de Winschoterweg in Winschoten. Een forse klap was het toen de auto op een lantarenpaal botste.

De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De politie had 1 rijbaan afgezet. De toedracht is nog niet bekend. Een berger heeft het voertuig na onderzoek geborgen.