Auto in lichterlaaie bij Stadskanaal

Stadskanaal - Op de kruising N378/Gasselterstraat in Stadskanaal is dinsdagmiddag om 17:30 uur een auto in brand geraakt. De oorzaak is niet bekend. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Stadskanaal.

De eigenaar van de auto stond er troosteloos bij. De auto is total loss na de verwoestende brand. Een bergingsbedrijf sleepte de auto af en de politie noteerde de gegevens.