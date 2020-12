29-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Vernielingen en inbraak bij VVG en VVK, vele duizenden euro’s schade

Groningen - De voetbalverenigingen op sportpark het Noorden zijn zwaar gedupeerd door een inbraak. De schade bedraagt duizenden euro’s.

In de kantines van VVK en VVG werd ingebroken en er was een poging tot inbraak bij Potetos. Volgens bestuurslid Jan Martin Koetje van VVK is er veel kapot: “Bij ons is één ruit vernield. Bij VVG gaat het om meerdere ramen. Er is met apparatuur gesmeten, een kassasysteem vernield en er is een vloer stuk. Het is nog moeilijk in te schatten, maar de schade ligt waarschijnlijk tussen de drieduizend en tienduizend euro”.





Dat valt in het niet met wat er gestolen is aldus Koetje: “Er ligt hier niets van waarde, want alles ligt door de corona stil. Er zijn alleen wat mixdrankjes gestolen”.





In november werden de clubs ook al slachtoffer van een inbraak en vernielingen: “Als ik de camerabeelden zo bekijk gaat het om dezelfde persoon. Zeker in deze tijd waarin we zoveel inkomsten missen kunnen we dit niet gebruiken”.