29-12-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Wie herkent deze zwarte mountainbike, politie zoekt eigenaar

Groningen - De politie Groningen heeft vandaag een zwarte mountainbike zonder voorwiel onder verdachte omstandigheden aangetroffen in het centrum van Groningen.

In het kader van het verdere onderzoek wil de politie graag in contact komen met de rechtmatige eigenaar van deze fiets. Het betreft een zwarte mountainbike, de fiets minst een voorwiel, heeft meerdere witte sticker met de tekst 'Bolt' erop, en heeft een zwart kettingslot.





Wie herkent deze fiets en weet de politie meer informatie te geven. Weet u van wie deze fiets is of bent u de eigenaar? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020358912. De zaak is in behandeling bij basisteam Groningen Centrum