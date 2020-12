29-12-2020, Foto van een willekeurige vuurwerkopslag

Politie neemt 350 kilo vuurwerk in beslag in Ter Apel

Ter Apel - De politie heeft maandagavond in een woonhuis aan de Markeweg in Ter Apel zo'n 350 kilo aan vuurwerk in beslag genomen.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een anonieme tip die bij hen was binnengekomen. Bij de inval in de woning troffen agenten zestien dozen aan met vuurwerk. Dit lag in de woning en in een auto opgeslagen.

Om wat voor soort vuurwerk het gaat is niet duidelijk. Bij de inval werden twee personen aangehouden door de politie. Het gaat hierbij om een 26-jarige man uit Ter Apel en een 31-jarige man uit Emmen. Beide mannen zullen door de politie worden gehoord in deze zaak.