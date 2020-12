29-12-2020, 112Groningen.nl

Gaslekkage ontstaan bij graafwerkzaamheden in Hoogezand

Hoogezand - De vrijwillige brandweer van Hoogezand werd dinsdagochtend omstreeks vijfentwintig over negen gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand.