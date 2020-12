29-12-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord

Noordelingen verwachten weinig van politie na aangifte van oplichting

Groningen - Inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland die zijn opgelicht hebben niet het idee dat aangifte doen helpt. Hun gestolen geld of spullen zagen maar weinig mensen ooit terug.

Die bevindingen deed het televisieprogramma Opgelicht?!, met wie de drie noordelijke omroepen RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân hebben samengewerkt, na een enquête onder 20.000 leden van het Radar Testpanel. Het Noorden is niet uniek: andere Nederlanders oordeelden hetzelfde over het doen van aangifte na oplichting.









‘Weinig vertrouwen’

Een derde van de panelleden zegt wel eens te zijn opgelicht en ongeveer de helft daarvan deed aangifte bij de politie. Van de mensen die aangifte deden van oplichting zegt de helft daar nooit meer iets over te hebben gehoord. Een kwart kreeg het bericht van de politie dat de zaak niet zou worden opgepakt.





Over het algemeen voelen de mensen die aangifte deden zich goed gehoord en geholpen door de politie. Toch hebben de meesten vervolgens weinig vertrouwen in een goede afloop. Dat gevoel komt niet uit de lucht vallen, want landelijk worden er de afgelopen jaren steeds minder oplichtingszaken opgelost.









Spullen of geld kwijt

De politie kon in 2019 in het Noorden slechts in 2 procent van de geregistreerde oplichtingszaken een verdachte aanwijzen, blijkt uit de meest recente politiecijfers. Niet duidelijk is in hoeveel zaken ook daadwerkelijk een veroordeling heeft plaatsgevonden.