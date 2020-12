29-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Vanaf woensdag hulp van Defensie, burgemeester wil direct dertig verpleegkundigen

Groningen - De Veiligheidsregio’s Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland kunnen vanaf woensdag ondersteuning krijgen van duizend medewerkers van Defensie in verzorgings- en ziekenhuizen.

Dat heeft minister Grapperhaus maandagavond laten weten aan de NOS en RTL nieuws. In Groningen moeten, volgens burgemeester Koen Schuiling, direct dertig verpleegkundigen van Defensie worden ingezet.





Volgens Grapperhaus zijn de duizend defensiemedewerkers in ieder geval tot februari inzetbaar als handen aan het bed en voor allerlei hand-en-spandiensten, zo liet hij weten na afloop van het Veiligheidsberaad.





In dit overleg heeft Burgemeester Koen Schuiling gevraagd om direct dertig verpleegkundigen van Defensie in te zetten in Groningen, zo laat een woordvoerder maandagavond weten aan DvhN. Aanstaande dinsdag volgt uitsluitsel over deze hulpvraag.









Brandbrief

Vorige week schreven de Burgemeesters Koen Schuiling (Groningen) en Onno van Veldhuizen (Enschede) een brandbrief aan de regering, waarin de veiligheidsregio’s Groningen en Twente vragen om militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Later vroeg ook de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om hulp.





Groningen en Twente hebben een toenemend aantal coronabesmettingen en een hoog ziekteverzuim onder het personeel in de verzorgingshuizen. Als die hulp niet komt kan het minimumniveau aan zorg niet meer gegarandeerd worden.