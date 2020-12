29-12-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl & Wis_Jeroen Rijkswaterstaat

Waarschuwing: Plaatselijke gladheid door sneeuwval

Groningen - In Groningen kunnen de lokale wegen zeer plaatselijk glad zijn door sneeuwval. De wereld in Wagenborgen kleurde dinsdagochtend wit.

Volgens het KNMI valt in het noorden en midden af en toe regen. Met name in het noorden en noordoosten kan de regen tijdelijk overgaan in natte sneeuw.

Weggebruikers dienen alert te zijn op gladheid. Halverwege de ochtend verdwijnt de gladheid weer. In de stad lag geen sneeuw.

