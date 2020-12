28-12-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Viervoudig moordenaar mag niet zelfstandig in Stad wonen

Groningen - De rechtbank in Roermond heeft maandagmiddag de tbs-maatregel van viervoudig moordenaar Paul S. met een jaar verlengd. Daarmee werd de wens van 54-jarige man uit Kerkrade, namelijk zelfstandig wonen in de stad Groningen, niet ingewilligd.

S. kreeg in juli ‘transmuraal verlof’ van de minister van Justitie. Hij slaapt sinds die tijd twee nachten in de week dicht bij de kliniek. Maar S. wilde ‘tbs-light’ (tbs onder voorwaarden). Volgens S. zit ook zijn naam hem in de weg bij het vinden van werk. Daarom wilde hij onder een nieuwe identiteit gaan leven in Groningen, zodat dit makkelijker wordt.





Zowel de reclassering als de psycholoog van S. wilden meer vrijheid voor de man. Maar de behandelaar van S. in de kliniek en het Openbaar Ministerie vond het te vroeg voor hem om meer vrijheid te krijgen. Daar ging de rechter in mee: “Een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel tot terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege is op dit moment nog te overhaast en te risicovol. Juist bij een verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met één jaar is er rust en ruimte voor [verdachte] om op een verantwoorde wijze te wennen aan het leven in de maatschappij.”





S. schoot in 2003 zijn schoonouders, zijn ex-vriendin en haar broer dood. Daarvoor werd S. tot 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld, gevolgd door TBS. De celstraf van S. zit er inmiddels op, vanwege goed gedrag.