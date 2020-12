28-12-2020, Annet Vieregge 112Groningen.nl

Fietser geschept door automobilist in Winschoten (video)

Winschoten - Aan de Nassaustraat in Winschoten zijn maandagavond om 17:45 uur een auto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De traumahelikopter kwam ter assistentie van de ambulancedienst ter plaatse.

De weg werd afgesloten en de politie bekijkt de toedracht. De gewonde persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.





Video: