Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling 2020 op 2021

Landelijk - Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen, te vervoeren, te bezitten en af te steken. Het verbod is gekomen op verzoek van onder andere de Tweede Kamer, veiligheidsregio’s, zorgverleners, politie en BOA’s. Zij willen de druk verminderen op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat. Tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020 moesten bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost.





Door dit jaar geen vuurwerk af te steken draagt iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s.









Fop- en schertsvuurwerk afsteken mag wel

Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar en ouder worden gekocht en gebruikt. Het is niet toegestaan om vuurwerk per post te verzenden of af te leveren aan huis.









Tegemoetkoming voor vuurwerkverkopers?

Vuurwerkverkopers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen omdat zij dit jaar geen vuurwerk kunnen verkopen. Het kabinet trekt daar zo'n € 40 miljoen voor uit. Verkopers in het midden- en kleinbedrijf kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen als ze door coronamaatregelen veel omzet verliezen. Andere tijdelijke financiële regelingen zijn: NOW, TOZO, KCC en BMKB. Daar bovenop is er een tegemoetkoming in de extra kosten voor de veilige opslag en het veilige vervoer van niet-verkocht vuurwerk.









Wet- en regelgeving voor verbieden van vuurwerk

Het tijdelijke verbod op eindejaarsvuurwerk voor de jaarwisseling van 2020-2021 is éénmalig. De regels worden juridisch via de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangepast en krijgen vorm in het Vuurwerkbesluit.