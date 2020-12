28-12-2020, 112Groningen.nl & Brandweer

Wensballon mooi alternatief, maar niet geheel zonder risico

Groningen - Wensballonnen worden regelmatig opgelaten. Nu deze jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod geldt in Nederland, zijn er mensen die in plaats van vuurwerk een wensballon de lucht inlaten. Dit is mooi, maar volgens de brandweer niet zonder risico.