Vijfhonderd kilometer wandelen voor Eva(4)

Assen - Vijfhonderd kilometer wandelen in twaalf dagen. Hans Eenjes uit Ten Boer en Wilko Koster uit Assen wagen zich eraan voor en zamelen daarmee geld in voor Stichting Ev@. Meldt Rtvnoord.nl

Die stichting zet zich in voor onderzoek naar een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker.

Eenjes en Koster werden op het idee gebracht door Eva Pattiwael, de zieke dochter van hun collega Sharrol en zijn vrouw. Eva is vier jaar en vorig jaar was het nog maar de vraag of ze de ziekte zou overleven, weet RTV Drenthe.

Om Eva te steunen, riep haar moeder mensen op om een verjaardagskaart te sturen. Niet zonder succes, want Eva ontving liefst 27.000 kaarten uit alle hoeken en windstreken van het land.

