28-12-2020, Oogtv.nl (Bron)

Chauffeur die lading bieten verloor gevonden

Groningen/ Winschoten - Het bedrijf waarvoor de chauffeur werkt die zondagmorgen een grote lading suikerbieten verloor gaat de schade voor het opruimen afhandelen.

De politie weet wie de chauffeur is, maar heeft hem nog niet gesproken. De politie zegt dat het belangrijker is dat het bedrijf met Rijkswaterstaat in gesprek is. “Dat gaat goed komen”, aldus een politiewoordvoerder. Rijkswaterstaat heeft de bieten opgeruimd. Zegt Oogtv.nl.

Het is niet duidelijk waardoor de vrachtwagen de lading verloor. De bieten lagen tussen Winschoten en Groningen. Een deel van de zuidelijke ringweg in de stad moest zelfs enkele uren afgesloten worden om de suikerbieten te verwijderen.