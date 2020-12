28-12-2020, Twitter Oldambtnu & tekst Oldambtnu.nl

Auto belandt in water bij Midwolda

Midwolda - Een automobilist heeft maandagmiddag een nat pak opgelopen nadat hij met zijn auto in een sloot belandde aan de Hora Siccamaweg in Midwolda. Er raakte niemand gewond. Dat meldt Oldambtnu.nl