28-12-2020, Twitter Wis_JeroenB & Joey Lameris 112Groningen

Afgevallen lading zorgt voor file N7

Groningen - Maandagmiddag om 12:30 uur is er een file op de ring-zuid ontstaan, dit in verband met afgevallen lading uit een vrachtwagen. Momenteel is rijstrook twee richting hetJulianaplein afgesloten. Meldt Weg inspecteur Jeroen.

De aannemer is ter plekke en de schoonmaakwerkzaamheden worden zo snel mogelijk gestart. Twittter