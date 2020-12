28-12-2020, Twitter @handhaving050 & foto

Bomen vernield in het Noorderplantsoen

Groningen - Vernieling van bomen in het Noorderplantsoen t.o. de muziekkoepel Wie heeft iets gezien? Dat vraagt handhaving Groningen op Twitter.

Wilt u de info delen bel dan via 14050 of 09008844. Tips zijn welkom. Houdt de natuur heel. Twitter