Tientallen huishoudens in Oosterparkwijk zonder stroom na stroomstoring

Groningen - Zo'n 50 huishoudens van de Wingerdhoek en het Graspad in de Oosterparkwijk zitten sinds vanmorgen vroeg zonder stroom door een stroomstoring.

De stroomstoring werd omstreeks tien over vijf in de vroege morgen ontdekt. Sindsdien zitten zo'n 50 huishoudens zonder stroom.





Monteurs van netwerkbeheer Enexis zijn momenteel druk bezig met het opsporen en het verhelpen van de storing in het stroomnetwerk. Hoelang dat nog gaat duren is vooralsnog onbekend. Wat de uiteindelijke oorzaak van de stroomstoring is geweest, moet worden onderzocht.