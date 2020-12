27-12-2020, Martin Baar - 112Groningen.nl

Steekpartij bij Reitdiephaven in Groningen (Video)

Groningen - Bij de Reitdiephaven in de stad Groningen werd zondagavond rond 22:30 uur een steekpartij gemeld.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT). Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk een steekpartij is geweest. Verschillende politieagenten en ambulancemedewerkers gingen een woning van appartementencomplex in.





Eén persoon is met onbekend letsel onder begeleiding van het Mobiel Medisch Team naar het ziekenhuis gebracht.







Update 23:35 uur:

De politie heeft een vrouwelijke verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie zal het incident gaan onderzoeken.

Maandag meer info