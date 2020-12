28-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl & Burgernet

Raadsels blijven: Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar 7-jarige jongen in Veendam

Veendam - De politie in Veendam is zondagavond een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar een 7-jarige jongen in de omgeving van de N33 bij Veendam.

Een getuige zag aan de Ommelanderwijk in Veendam een 7-jarige jongen lopen. De jongen is bij het aanspreken van de getuige de N33 onderdoor gegaan en de bosschages in gelopen. De politie is nu haastig op zoek naar deze jongen.



Ook is de politie op zoek naar de ouders van de jongen. Ze hebben nog geen melding gehad van een vermissing. De politie hoort dan ook graag van mensen of ze een 7-jarige jongen missen.





Zoektocht:

De politie is rondom het gebied waar de jongen voor het laatst zou zijn gezien aan het zoeken met onder andere een politiehelikopter. Ook zijn er veschillende teams van de Mobiele Eenheid (ME) en de hondebrigade de bosschages aan het doorzoeken.

Update 28-12-20: Was er nu wel of niet een jongetje(jaar of 7) verdwenen in Veendam? Of werd de poklitie voor de gek gehouden. Deze vragen blijven hangen bij velen. Er werd uren gezocht. De zoektocht is inmiddels gestaakt.