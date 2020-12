27-12-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Storm: Tak hangt over busafrit bij Leek

Leek - De brandweer van Leek werd omstreeks kwart over vier opgeroepen voor een stormschade bij de busafrit van de A7 ter hoogte van Leek. Daar bleek een tak over de busafrit te hangen.

De brandweer heeft de tak van de busafrit weg getrokken zodat de lijnbussen er weer normaal langs konden rijden. Kort daarna is de brandweer weer retour gegaan naar de kazerne. De gemeente zal het verder gaan afhandelen en de tak gaan weghalen.