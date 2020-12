27-12-2020, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & Opnieuw stijging in Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 9108 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 79 nieuwe ziekenhuisopnames en 29 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn afgelopen 7 dagen 73475 COVID-19 besmettingen, 583 nieuwe ziekenhuisopnames en 516 overleden gemeld.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeente en de provincie Groningen is weer gestegen. Dat meldt oogtv.nl



In de gemeente waren het er de afgelopen 24 uur 85 tegen 75 gisteren. De gehele provincie telde 292 nieuwe besmettingen. Dat zijn er acht meer. Een persoon overleed aan corona en er was ook een ziekenhuisopname.