27-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Voertuig te water in Veendam

Veendam - Zondagmiddag om 15:40 uur kregen de hulpdiensten een melding van een voertuig te water aan de Bocht Oosterdiep in Veendam.

Een voertuig bleek daar door nog een onbekende oorzaak te water te zijn geraakt. De bestuurder kon op tijd het voertuig verlaten. Het ambulancepersoneel heeft de bestuurder behandeld in de ambulance. Ook kwam er een psycholance ter plaatse. De medewekers daarvan hebben de bestuurder meegenomen. Het is niet bekend waarnaartoe.



Bergingsduikers en een berginsbedrijf werden opgeroepen om voertuig uit het water te halen. Toen het voertuig uit het water was gehaald is het voertuig afgesleept.