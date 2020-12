27-12-2020, Annet Vieregge, Marije Timmer & Melarno Kraan - 112Groningen

Storm: Boom omgewaaid bij Eekhoornhof Winschoten

Winschoten - Zondagmiddag omstreeks 13:45 uur is de brandweer van Winschoten opgeroepen voor een stormschade aan de Eekhoornhof in Winschoten. Door de harde wind was daar een boom omgevallen op een schutting en tegen de zijkant van een huis.

Er raakte niemand gewond. Brandweerlieden hebben de boom in "mootjes" gezaagd en konden daarna retour naar de kazerne. De schutting raakte flink beschadigd.