27-12-2020, Henk Timmer - 112Groningen.nl & YouTube: Meternieuws

Storm Bella: Veel schade in de regio (video)

Bad Nieuweschans - Storm Bella heeft flink huis gehouden in de Provincie. Er kwamen alleen zondagmorgen al meer dan 50 meldingen binnen in Drachten waar de Meldkamer Noord Nederland zit.

Zoals hier aan de de Hoofdstraat in Bad Nieuweschans, daar kwam een steiger op het dak van een woning terecht. De brandweer assisteerde en zorgde weer voor een veilige plek. De storm raast nog wel even door. Hulpdiensten hebben het druk met allerlei stormschades.